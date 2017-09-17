Женщина, облившая кислотой туристок в Марселе, испытывала проблемы с психикой

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Марсель, 17 сентября. 41-летняя женщина плеснула кислотой в лица американских туристок на вокзале Сен-Шарль в Марселе. Злоумышленница даже не пыталась скрыться с места преступления, сейчас она находится под арестом.

Как пишет издание La Provence, от рук женщины пострадали две девушки, которых доставили в больницу с ожогами лица. Еще две туристки из США отделались испугом.

По словам представителей французской полиции, задержанная отличается «неуравновешенным» поведением. Предположительно, она испытывает проблемы с психикой.Также в правоохранительных органах считают, что случившееся не связано с террористической атакой.