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Женщина, облившая кислотой туристок в Марселе, испытывала проблемы с психикой
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    Женщина, облившая кислотой туристок в Марселе, испытывала проблемы с психикой

    17:56  17 Сентября 2017
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    Женщина, облившая кислотой туристок в Марселе, испытывала проблемы с психикой

    Марсель, 17 сентября. 41-летняя женщина плеснула кислотой в лица американских туристок на вокзале Сен-Шарль в Марселе. Злоумышленница даже не пыталась скрыться с места преступления, сейчас она находится под арестом.

    Как пишет издание La Provence, от рук женщины пострадали две девушки, которых доставили в больницу с ожогами лица. Еще две туристки из США отделались испугом.

    По словам представителей французской полиции, задержанная отличается «неуравновешенным» поведением. Предположительно, она испытывает проблемы с психикой.Также в правоохранительных органах считают, что случившееся не связано с террористической атакой.

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    Автор: Борис Любимов
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