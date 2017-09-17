Путин проверит действия российских и белорусских военных на учениях «Запад-2017»

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Москва, 17 сентября. Президент России Владимир Путин 18 сентября посетит Ленинградскую область и проверит ход учений «Запад-2017». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«18 сентября Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения «Запад-2017», который пройдет на полигоне «Лужский», — уточнили в администрации президента.

Учения «Запад-2017» проходят на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. В них участвуют порядка 12,7 тыс. военнослужащих. По данным Минобороны РФ, в рамках первого этапа учений были отработаны действия для обеспечения мобильности войск и отражения первого нападения условного противника.