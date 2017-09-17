Бомбардировщики ВКС РФ выполнили практическое бомбометание на учениях «Запад-2017»

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Калининградская область, 17 сентября. Экипажи бомбардировщиков Су-24 выполнили практическое бомбометание в рамках белорусско-российских учений «Запад-2017». Об этом сообщил в воскресенье глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.

«Экипажи бомбардировщиков Су-24 нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области», — объяснил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что инспекционная группа Латвии посетила полигоны на территории Белоруссии, которые задействованы на учениях «Запад-2017».