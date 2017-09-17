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Москва, 17 сентября. «АвтоВАЗ» назвал самые экономичные модели Lada. Лидерами рейтинга стали Granta и Kalina, оснащенные 106-сильными двигателями и пятиступенчатыми коробками передач, что позволяет расходовать 8,6 литра бензина на каждые 100 километров пути по городу.

При этом расход может быть меньше. Так, при соответствующем оснащении Granta и Kalina "съедают" всего 5,6 литра за городскими пределами и 6,5 литра при смешанном цикле функционирования.

На третьем месте оказалась Lada Vesta. Она также работает на 106-сильном двигателе, но с роботизированной трансмиссией. В городе седану требуется 9 литров бензина, на трассе – 5,3 литра, а при смешанном режиме – 6,6 литра.

Lada XRay заняла четвертую строчку рейтинга. Оснащенная двигателем мощностью в 122 л.с. машина «съедает» 8,6 литра бензина в городе, 5,8 литра — на трассе и 6,8 литра – при смешанном функционировании.