Американских туристок облили кислотой на вокзале в Марселе

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Марсель, 17 сентября. Неизвестная женщина плеснула соляной кислотой в туристок на вокзале во французском городе Марселе. Пострадавшие девушки оказались гражданками США, пишет газета Provence.

Предварительно установлено, что в воскресенье утром злоумышленница напала на четырех девушек, ожидавших пересадки на поезд в Париж, и после этого была задержана. Двух американских туристок с ожогами доставили в больницу. По данным полиции, 41-летняя подозреваемая не выкрикивала никаких террористических угроз во время нападения.

Добавим, ранее вооруженный молотком злоумышленник атаковал прохожих в городе Шалон-сюр-Соне во Франции. В результате ЧП пострадала женщина.