Skoda Auto создаст бюджетную платформу Eco

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Франкфурт-на-Майне, 17 сентября. Концерн Volkswagen Group поручил компании Skoda Auto разработать недорогую автомобильную платформу Eco для Индии. Об этом сообщил главный исполнительный директор чешской автомобилестроительной компании Бернхард Майер.

«После этого мы хотим производить там автомобили не только для местного рынка, но и для экспорта», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что в апреле 2018 года на территории Российской Федерации начнутся продажи внедорожника Skoda Kodiaq.