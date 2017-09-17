Трамп придумал прозвище главе КНДР в беседе с президентом Южной Кореи

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Вашингтон, 17 сентября. Американский лидер Дональд Трамп зявил в воскресенье, что накануне обсудил тему Северной Кореи с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

«Спросил его, как поживает «ракетный человек» (Ким Чен Ын — Прим. ред.). В КНДР образовываются длинные очереди за бензином. Слишком плохо», — написал Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По данным администрации Белого дома, в ходе телефонной беседы Трамп и Чжэ Ин обсудили запуск ракеты Северной Кореи, которая пролетела над Японией, передает РИА Новости.

Оба лидера согласились с тем, что «Пхеньян по-прежнему бросает вызов мировому сообществу даже после того, как ООН резко осудила очередные провокации со стороны Северной Кореи».