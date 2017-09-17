Могилу предполагаемого Джека-потрошителя‍ нашли в Лондоне

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Лондон, 17 сентября. Могилу одного из самых жутких серийных убийц конца XIX века по прозвищу Джек-потрошитель обнаружили на кладбище в Лондоне. Об этом заявил исследователь Дэвид Буллок, автор книги «Человек, который мог быть Джеком».

По его данным, маньяком мог быть Томас Катбуш, погребенный на кладбище Нанхед в столице Великобритании, пишет таблоид Daily Star.

Jack The Ripper’s grave REVEALED: Killer who slayed prostitutes in revenge for sex disease https://t.co/NvH7AhpI0J pic.twitter.com/yncUby6Tzy — Daily Star (@Daily_Star) September 16, 2017

В своей книге Буллок также утверждает, что Катбуш подходит под описание серийного убийцы, поскольку в 1888 году он работал в лондонском районе Уайтчепел, где происходили нападения Джека-потрошителя. Кроме того, он ненавидел проституток, увлекался анатомией и хирургией, а в 1891 году был арестован за нападения на двух женщин.