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Происшествия
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Могилу предполагаемого Джека-потрошителя‍ нашли в Лондоне
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    Могилу предполагаемого Джека-потрошителя‍ нашли в Лондоне

    16:29  17 Сентября 2017
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    Могилу предполагаемого Джека-потрошителя‍ нашли в Лондоне

    Лондон, 17 сентября. Могилу одного из самых жутких серийных убийц конца XIX века по прозвищу Джек-потрошитель обнаружили на кладбище в Лондоне. Об этом заявил  исследователь Дэвид Буллок, автор книги «Человек, который мог быть Джеком».

    По его данным, маньяком мог быть Томас Катбуш, погребенный на кладбище Нанхед в столице Великобритании, пишет таблоид Daily Star.

    В своей книге Буллок также утверждает, что Катбуш подходит под описание серийного убийцы, поскольку в 1888 году он работал в лондонском районе Уайтчепел, где происходили нападения Джека-потрошителя. Кроме того, он ненавидел проституток, увлекался анатомией и хирургией, а в 1891 году был арестован за нападения на двух женщин.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #лондон #могила #джек-потрошитель
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