Новости США: Матвиенко раскритиковала Госдеп, жесткий ответ Пентагону, скандал с Колядой

В Избранное

Новости США, 17 сентября. Глава Совфеда считает нелогичным предложение Госдепа по «голубым каскам» в Донбассе. Минобороны РФ жестко ответило Пентагону. «Коляда-театр» не повезет в США «Двенадцать стульев». Митинги за и против Трампа. Калифорния — убежище для мигрантов. Ураган по имени «Мария». Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Матвиенко не увидела логики в предложении США по «голубым каскам» в Донбассе

В предложении Госдепа США отправить миротворцев ООН на российско-украинскую границу нет никакой логики, заявила журналистам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что миротворческие силы ООН на востоке Украины должны иметь широкий мандат на размещение, не только на линии разграничения, но и вплоть до границы Украины и России.

«Никакой логики в этом предложении я не вижу, — сказала Матвиенко. — Кое-кто хотел бы окружить жителей республик Донбасса колючей проволокой, просто уничтожить этих людей — думаю, этот замысел ни у кого не пройдет».

Спикер Совфеда напомнила, что, когда президент России Владимир Путин говорил о вводе миротворцев ООН в Донбасс, то речь шла только об обеспечении безопасности наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения после отвода оттуда всех сил и средств.

Минобороны РФ жестко ответило Пентагону

Командование Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) в Сирии заранее сообщило американским партнерам о границах военной операции в районе города Дейр-эз-Зор, более трех лет блокированного боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство (ИГ*, ИГИЛ*).

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на обвинения Пентагона, что ВКС РФ якобы нанесли удар по отрядам курдов из проамериканской вооруженной оппозиции. Сообщалось, что в результате инцидента шесть ополченцев-курдов получили ранения. Пентагон также сообщал, что в указанном районе находились американские военные советники.

По словам Конашенкова, в рамках операции по освобождению Дейр-эз-Зора уничтожается живая сила, бронетехника и объекты террористов ИГИЛ как на западном, так и на восточном берегу Евфрата. Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что ВКС РФ наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в районах, подконтрольных «Исламскому государству»*.

«В первую очередь уничтожаются огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским силам», — заявил он.

Конашенков добавил, что в последние несколько дней разведка не зафиксировала на восточном берегу Евфрата ни одного боестолкновения террористов ИГИЛ с вооруженными представителями «какой-либо третьей силы».

Каким образом в расположение ИГИЛ в восточной части Дейр эз-Зора могли попасть «оппозиционеры» или «военные советники из международной коалиции», могут ответить только сами представители международной коалиции, подчеркнул Конашенков.

«Коляда-театр» оставил США без «Двенадцати стульев»

Екатеринбургский «Коляда-театр», возглавляемый режиссером Николем Колядой, из-за проблем с визами не сможет принять участие в запланированных на декабрь в гастролях в США. Об этом рассказал Николай Коляда на своей странице на Facebook со ссылкой на письмо Льва Трахтенберга — продюсера гастролей театра в Нью-Йорке.

«У нас остается еще два месяца, но ситуация с визами в посольстве США в Москве до сих пор не нормализовалась», — говорится в письме.

Напомним, в конце августа посольство США в России заявило о приостановке выдачи виз в регионах для россиян, а затем о переносе всех собеседований в Москву.

«Зрители вас ждут, но в этих непростых условиях мы вынуждены все отменить, — говорится в письме. — Будем надеяться, что мы сможем организовать гастроли вашего выдающегося театра в будущем».

В Соединенных Штатах театр планировал показать свой спектакль «Двенадцать стульев» по одноименной книге Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Митинги за и против Трампа

В Вашингтоне прошли сразу три митинга в центре города. Один из них, провозглашенный как «Мать всех митингов», призывал поддержать президента США Дональда Трампа и защитить американскую культуру. Примерно в то же время состоялся митинг «В защиту американской демократии», который должен был призвать Трампа к более жесткой позиции по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы 2016 года. Напомним, Москва неоднократно опровергала эти обвинения, а США не представили ни одного доказательства, подтверждающего подобное «вмешательство».

Больше всего внимания приковала к себе акция Juggalo March, организованная фанатами детройтского хип-хоп дуэта Insane Clown Posse. Их марш был заявлен как «коллективное заявление от Juggalo Family миру, кем мы являемся, а кем нет».

Все три митинга прошли отдельно друг от друга, сообщает портал NPR.

Калифорния — убежище для нелегалов

Калифорнийские законодатели приняли законопроект о «штате-убежище», который будет защищать права иммигрантов без юридического статуса в США. Законопроект ограничит государственную и местную связь с федеральными иммиграционными властями и предотвратит допросы и задержание иммигрантов представителями федеральных властей.

После ожесточенных дебатов законопроект был принят 27 голосами против 11, но с серьезными поправками относительно первоначального варианта. Документ, отправленный на подпись губернатору штата Джерри Брауну, был значительно изменен в результате переговоров в последние недели законодательной сессии.

Поправки к законопроекту, принятые на этой неделе, позволят федеральным иммиграционным властям продолжить работу с государственными представителями исправительных учреждений и посещать окружные тюрьмы, чтобы допрашивать иммигрантов. Закон также позволит полиции и шерифам обмениваться информацией и передавать иммиграционным властям людей, которые были осуждены за ряд преступлений, список которых был представлен еще в предыдущей версии закона, сообщает Latimes.com.

Расист-волонтер

Отдел пожарной безопасности штата Огайо отстранил от службы волонтера Дэвида Мойа после его публикации в Facebook, в котором он говорил, что лучше спасти одну собаку, нежели миллион чернокожих людей, сообщает Huffington Post.

Теракт или ДТП?

В штате Айдахо возле автосалона в городе Бойсе спорткар Porsche на большой скорости въехал в толпу людей, ранив 11 человек. По предварительной информации, водитель потерял контроль после резкого разгона, сообщает CBSNews.

Ураган по имени «Мария»

В то время как ураган «Хосе» направляется вдоль северо-восточного побережья США, вновь обретая утраченную было силу, на удалении — в 500 милях к востоку от мыса Хаттерас — возникла новая угроза в виде тропической бури по имени «Мария». Это уже 13-й по счету шторм, получивший имя за сезон 2017 года. В настоящее время эпицентр шторма находится в 600 милях к востоку от Малых Антильских островов и движется с максимальной скоростью в 50 миль/час. Ожидается, что «Мария» будет быстро наращивать силу и может превратиться в крупный ураган. Предварительно, он пройдет вблизи Виргинских островов и Пуэрто-Рико в начале следующей недели, сообщает Washington Post.

* Организация запрещена на территории РФ.