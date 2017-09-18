В Сирии «воскрес» Абу-Бакр Аль-Багдади: зачем пропагандистам ИГ* потребовалось «оживить» лидера террористов

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В Сети появилось обращение одного из органов управления «Исламского Государства»* (запрещено в РФ) к боевикам, ведущим бои в Акербатском котле на границе провинций Хама и Хомс. В документе Ляджна Муфаввада, так называется своеобразный комитет «Исламского государства» (запрещено в РФ), который занимается изданием фетв и обращений с разъяснением различных вопросов, касающихся Халифата, кроме общих слов поддержки и заверений, что отряды ИГ* (запрещено в РФ) не оставляют попыток прорвать блокаду и оказать помощь боевикам, находящимся в кольце окружения, есть абзац про лидера «Исламского государства» (запрещено в РФ) — Абу Бакра Аль-Багдади.

Согласно документу, глава террористической организации жив и пристально следит за ситуацией в районе Акербата.

Напомним, в середине июня Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации Абу Бакра Аль-Багдади в Сирии, в результате авиаударов ВКС РФ по зданию, в котором проходило совещание полевых командиров «Исламского государства» (запрещено в РФ). Смерть «халифа» подтверждали, в том числе, и боевики ИГ (запрещено в РФ).

Однако позже стала поступать информация, что Аль-Багдади отделался лишь ранениями и продолжает руководить террористической организацией из провинции Дейр эз-Зор. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также не подтверждал факта гибели лидера «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Политолог и независимый журналист Александр Асафов прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) «воскрешение» Абу Бакра Аль-Багдади в документе «Исламского государства» (запрещено в РФ):

«Действительно, нет прямых доказательств гибели Абу Бакра Аль-Багдади, хотя он погибал уже много раз. Безусловно, это уже не человек, а именно пропагандистская фигура, пропагандистская легенда. Средства массовой информации периодически его хоронят и также воскрешают в погоне за сенсационностью. И для боевиков хотя бы и в письменном виде он служит последним стимулирующим компонентом пропаганды, что он жив и конкретно наблюдает за боевиками в тяжелой для них ситуации, желая им победы. Конечно, это на боевиков действует мотивирующее и, конечно, пропагандисты и идеологи «Исламского государства» (запрещено в РФ) будут до конца использовать эту фигуру, даже если подтвердится его гибель».

Эксперт напомнил, что история знает тысячи примеров, когда даже казненные преступники, лидеры каких-то банд воскресали:

«Например, после казни Емельяна Пугачева порядка десяти его двойников возникало в разных регионах с легендой о чудесном спасении. То же самое мы видели и во время чеченских конфликтов, когда одиозные боевики, вроде Хаттаба и Басаева появлялись, по крайней мере, в переписке, но уже точно после их подтвержденной гибели. С подобного рода фигурами уровня Аль-Багдади такая история тоже будет. Я повторюсь, что это уже не человек, а информационная легенда, которая используется разными силами с разными целями. Для своих последователей эта фигура почти объект религиозного поклонения».

Эксперт отметил, что, несмотря на то, что 11 июля лидер «Исламского государства» (запрещено в РФ) в очередной раз погиб, тем не менее, имеются данные и из Пентагона, и данные от Сергея Нарышкина о том, что гибель Аль-Багдади официально не подтверждена:

«Соответственно, с ним может быть все, что угодно. Он может быть тяжело ранен и находиться в состоянии овоща, или он может быть убит так, что не нашли его останков. Но, тем не менее, эта для своих «поклонников» легендарная фигура будет использоваться в целях пропаганды».

По мнению эксперта, «Исламскому государству» (запрещено в РФ), несмотря на их заявления, не удастся прорвать кольцо окружения в Акербате:

«Можно сделать вывод о том, что, раз такие аргументы идут в использование без физического подтверждения, без видеообращений, которые очень распространены внутри исламистских и джихадистских группировок как мотивирующий продукт пропаганды, то действительно дела в Акербатском котле действительно плохи, раз «Исламское государство» (запрещено в РФ) идет на последние радикальные пропагандистские шаги».

* Организация запрещена на территории РФ.