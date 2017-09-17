Скворцова объяснила, почему россиянам не нужно бояться прививок

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Москва, 17 сентября. Министерство здравоохранения России изучает возможность материального воздействия на родителей, которые не делают прививки детям, в случае наступления отрицательных последствий. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

Она отметила, что воздействовать как-то прямо на родителей нет возможности, поэтому ведомство намерено договориться с Фондом социального страхования, чтобы внедрить какие-то материальные инструменты, передает НТВ.

«Если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — отметила она.

Кроме того, Скворцова подчеркнула, что Россия занимает лидирующие места по технологиям разработки новейших вакцин.

Она также заверила, что качество вакцин тщательно проверяется, в то время как в других странах этого не делают.