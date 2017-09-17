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Общество
Скворцова объяснила, почему россиянам не нужно бояться прививок
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    Скворцова объяснила, почему россиянам не нужно бояться прививок

    16:19  17 Сентября 2017
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    Скворцова объяснила, почему россиянам не нужно бояться прививок

    Москва, 17 сентября. Министерство здравоохранения России изучает возможность материального воздействия на родителей, которые не делают прививки детям, в случае наступления отрицательных последствий. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

    Она отметила, что воздействовать как-то прямо на родителей нет возможности, поэтому ведомство намерено договориться с Фондом социального страхования, чтобы внедрить какие-то материальные инструменты, передает НТВ

    «Если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — отметила она. 

    Скворцова объяснила, почему россиянам не нужно бояться прививок

    Кроме того, Скворцова подчеркнула, что Россия занимает лидирующие места по технологиям разработки новейших вакцин. 

    Она также заверила, что качество вакцин тщательно проверяется, в то время как в других странах этого не делают. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #скворцова #прививки #минздрав
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