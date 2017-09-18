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Украина
Зарплаты поменьше, за газ побольше: как МВФ заботится об Украине
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    Зарплаты поменьше, за газ побольше: как МВФ заботится об Украине

    8:00  18 Сентября 2017
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    Зарплаты поменьше, за газ побольше: МВФ заботится об Украине

    Изо дня в день Украина становится все более сильным и независимым государством. Президент Порошенко не устает говорить Москве «окончательное прощай».

    Петр Алексеевич чем-то напоминает ребенка из детского сада, который поставил другу опрометчивый ультиматум. И начинается: «считаю до трех! Три, два, один…один на палочке…один на веревочке…один на ниточке…» и т. д.

    С опозданием всего на сто лет Порошенко попрощался с Российской Империей. Такой задержки даже с безвизовым режимом не было…

    Очень кстати пришлись строки Лермонтова: «Прощай немытая Россия…».

    Еще бы Львов немного помыть — цены бы жизни не было.

    Кстати, о цене жизни…

    В Международном валютном фонде не устают раскрывать скрытые доселе потенциалы украинцев. В МВФ убеждены, что население способно платить за газ значительно больше, чем сейчас.

    Перед Дэвидом Липтоном можно только снять шляпу. Честно говоря, украинцы и меньше-то не могли платить. Долги населения по коммунальным услугам (в первую очередь, за отопление и газ) просто зашкаливают.

    Но Липтон не теряет веру в людей: украинцы могут больше!

    Инициативу МВФ уже прокомментировал глава правительства Владимир Гройсман. Он отметил, что Киев «качественно сотрудничает с фондом в этом вопросе».

    Сотрудничество, несомненно, качественное и равноправное. Примерно как у дилера и наркомана, когда последнему очень нужна доза.

    Гендиректор Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал позицию МВФ по газовым тарифам «некомпетентной».

    Охрименко отметил следующее:

    «Они начинают рассказывать о том, что в Польше цены на газ выше, чем у нас. Но в Польше зарплаты 1000 евро, а на Украине — всего 200. А МВФ смотрит на проценты и не хочет смотреть на реальную ситуацию».

    По мнению Охрименко, Киев не хочет выполнять новые требования одного из своих главных кредиторов.

    «Долги за газ в этом случае будут измеряться сотнями миллиардов, что чревато непредсказуемыми политическими последствиями»,  — убежден эксперт.

    Однако комментарии главы кабинета министров наводят на мысль, что требования МВФ будут выполнены.

    «Мы считаем, что цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком газа и соответствующей формулой. Главное, чтобы формула была справедливой», — не очень обнадеживающе заявил глава правительства.

    Между тем, идея правительства поднять украинцам минимальную зарплату до четырех тысяч гривен фонд встретил не так тепло.

    Господин Липтон убежден, что рост заработной платы в государственном секторе экономики способен отбросить Украину «далеко назад». Немногие знают, что в последние три года Украина, оказывается, двигалась вперед.

    Политические противники постмайданной власти предрекают Киеву неизбежный социальный взрыв.

    Правда, после «революции достоинства» парламентская оппозиция на Украине не блещет энергией и результативностью. Даже название «Оппозиционный блок» намекает, что политическая сила не видит себя во власти.

    Складывается впечатление, что противники киевского режима решили спокойно дождаться, когда «по реке проплывет труп врага».

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    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #порошенко #газ #мвф #зарплата
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