Зарплаты поменьше, за газ побольше: как МВФ заботится об Украине

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Изо дня в день Украина становится все более сильным и независимым государством. Президент Порошенко не устает говорить Москве «окончательное прощай».

Петр Алексеевич чем-то напоминает ребенка из детского сада, который поставил другу опрометчивый ультиматум. И начинается: «считаю до трех! Три, два, один…один на палочке…один на веревочке…один на ниточке…» и т. д.

С опозданием всего на сто лет Порошенко попрощался с Российской Империей. Такой задержки даже с безвизовым режимом не было…

Очень кстати пришлись строки Лермонтова: «Прощай немытая Россия…».

Еще бы Львов немного помыть — цены бы жизни не было.

Кстати, о цене жизни…

В Международном валютном фонде не устают раскрывать скрытые доселе потенциалы украинцев. В МВФ убеждены, что население способно платить за газ значительно больше, чем сейчас.

Представитель МВФ заявил о способности украинцев платить за газ больше https://t.co/sKZo4lCryP pic.twitter.com/0kqoTkTKNQ — Взгляд (@vzglyad) September 15, 2017

Перед Дэвидом Липтоном можно только снять шляпу. Честно говоря, украинцы и меньше-то не могли платить. Долги населения по коммунальным услугам (в первую очередь, за отопление и газ) просто зашкаливают.

Но Липтон не теряет веру в людей: украинцы могут больше!

МВФ: украинцы слишком мало платят за газ



Цены на газ на Украине являются слишком низкими по сравнению с соседями...https://t.co/y1N2zoOPWB pic.twitter.com/UT2uF9l6Cx — Лучшие Мировые Вести (@denneduga1) September 16, 2017

Инициативу МВФ уже прокомментировал глава правительства Владимир Гройсман. Он отметил, что Киев «качественно сотрудничает с фондом в этом вопросе».

Кабмин проверяет формулу цены на газ для населения



По словам Гройсмана, Украина сотрудничает с МВФ в этом вопросе https://t.co/8PeWK4c9Q9 pic.twitter.com/0o11EIX9JD — Stv Media (@stvmediatv) September 16, 2017

Сотрудничество, несомненно, качественное и равноправное. Примерно как у дилера и наркомана, когда последнему очень нужна доза.

Порошенко обсудил с замдиректора МВФ выделение Киеву нового транша https://t.co/BydY7njCw2 pic.twitter.com/kxCKryZ0gq — AllRusNews (@allrus_news) September 17, 2017

Гендиректор Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал позицию МВФ по газовым тарифам «некомпетентной».

Экономист объяснил, почему МВФ требует от украинцев больше платить за газ https://t.co/zEzuGrwPUp pic.twitter.com/4YqkwemcsL — Взгляд (@vzglyad) September 15, 2017

Охрименко отметил следующее:

«Они начинают рассказывать о том, что в Польше цены на газ выше, чем у нас. Но в Польше зарплаты 1000 евро, а на Украине — всего 200. А МВФ смотрит на проценты и не хочет смотреть на реальную ситуацию».

По мнению Охрименко, Киев не хочет выполнять новые требования одного из своих главных кредиторов.

«Долги за газ в этом случае будут измеряться сотнями миллиардов, что чревато непредсказуемыми политическими последствиями», — убежден эксперт.

Однако комментарии главы кабинета министров наводят на мысль, что требования МВФ будут выполнены.

МВФ недоволен: зарплаты высокие, цены на газ низкие. Народ терпит? - Поднажмите еще! pic.twitter.com/lX2rx3hZ9R — Елена Лукаш (@Lukash_EL) September 15, 2017

«Мы считаем, что цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком газа и соответствующей формулой. Главное, чтобы формула была справедливой», — не очень обнадеживающе заявил глава правительства.

Между тем, идея правительства поднять украинцам минимальную зарплату до четырех тысяч гривен фонд встретил не так тепло.

Рост зарплаты в госсекторе угрожает вернуть Украину к критическому состоянию, - замдиректора МВФ https://t.co/LPFD8x3dZZ — Українські Новини (@ukranews_com) September 15, 2017

Господин Липтон убежден, что рост заработной платы в государственном секторе экономики способен отбросить Украину «далеко назад». Немногие знают, что в последние три года Украина, оказывается, двигалась вперед.

Политические противники постмайданной власти предрекают Киеву неизбежный социальный взрыв.

Правда, после «революции достоинства» парламентская оппозиция на Украине не блещет энергией и результативностью. Даже название «Оппозиционный блок» намекает, что политическая сила не видит себя во власти.

Складывается впечатление, что противники киевского режима решили спокойно дождаться, когда «по реке проплывет труп врага».