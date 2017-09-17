Латвийские военные посетили полигоны учений «Запад-2017» в Белоруссии

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Минск, 17 сентября. Представители военной инспекционной группы Латвии посетили на территории Белоруссии полигоны, которые задействованы на российско-белорусских учениях «Запад-2017». Об этом сообщило министерство обороны Белоруссии.

Речь идет о военных полигонах «Борисовский», «Лепельский», «Лосвидо», а также об участке «Дретунь».

«По результатам проведенной инспекции латвийская сторона подтвердила высокий уровень транспарентности и широкую открытость Белоруссии», — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетит учения «Запад-2017» в Ленинградской области.