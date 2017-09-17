Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Годовалый малыш отравился нафтизином в Петербурге
Весь мир
Латвийские военные посетили полигоны учений «Запад-2017» в Белоруссии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Латвийские военные посетили полигоны учений «Запад-2017» в Белоруссии

    16:21  17 Сентября 2017
    52

    Латвийские военные посетили полигоны учений «Запад-2017» в Белоруссии

    Минск, 17 сентября. Представители военной инспекционной группы Латвии посетили на территории Белоруссии полигоны, которые задействованы на российско-белорусских учениях «Запад-2017». Об этом сообщило министерство обороны Белоруссии.

    Речь идет о военных полигонах «Борисовский», «Лепельский», «Лосвидо», а также об участке «Дретунь».

    «По результатам проведенной инспекции латвийская сторона подтвердила высокий уровень транспарентности и широкую открытость Белоруссии», — указано в заявлении.

    Ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетит учения «Запад-2017» в Ленинградской области.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #латвия #запад-2017
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 18031

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7751

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6252

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9497

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        37079
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин посетит учения «Запад-2017» в Ленобласти 18 сентября

        Путин посетит учения «Запад-2017» в Ленобласти 18 сентября

        15:10   17 Сентября 2017
        2095
        Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

        Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

        13:12   17 Сентября 2017
        1073
        Матвиенко отреагировала на предложение Госдепа разместить миротворцев на границе РФ

        Матвиенко отреагировала на предложение Госдепа разместить миротворцев на границе РФ

        12:46   17 Сентября 2017
        1102
        Экс-биатлонистки Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в серьезное ДТП под Красноярском

        Экс-биатлонистки Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в серьезное ДТП под Красноярском

        12:25   17 Сентября 2017
        416