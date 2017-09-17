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Сирия: в Дейр эз-Зор впевые с 2014 года прибыли грузовики с гумпомощью ООН
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    Сирия: в Дейр эз-Зор впевые с 2014 года прибыли грузовики с гумпомощью ООН

    16:01  17 Сентября 2017
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    Сирия: в Дейр эз-Зор впевые с 2014 года прибыли грузовики с гумпомощью ООН

    Женева, 17 сентября. Всемирная продовольственная программа ООН впервые с мая 2014 года привезла в сирийский город Дейр эз-Зор гуманитарную помощь наземным транспортом. Как уточняется в заявлении организации, пять грузовиков доставили муку для 70 тыс. нуждающихся горожан. Она станет дополнением к проднаборам, предоставленным ранее другими гуманитарными организациями.

    В ООН подчеркнули, что благодаря тому, что Дейр эз-Зор деблокирован, ВПП прекратила свою операцию по сбрасыванию грузов с самолетов. Ранее такие полеты осуществлялись пять раз в неделю. Всего с апреля минувшего года их было предпринято 309.

    По словам представителя ВПП в Сирии Джейкоба Керна, доставка помощи автотранспорта позволит ежегодно экономить примерно 37 млн долларов, благодаря чему можно будет и на этиоказана помощь дополнительно 200 тысячам человек.

    Напомним, на днях силам САА при поддержке ВКС РФ удалось впервые за три года разорвать кольцо блокады террористов запрещенной в России группировки ИГ* вокруг города Дейр эз-Зор.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #оон #гуманитарная помощь #дейр эз-зор
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