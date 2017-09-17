Пассажирский самолет протаранил фуру в аэропорту Манчестера

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Манчестер, 17 сентября. Пассажирский лайнер перевозчика Aurigny Air Services, на борту которого находились 60 пассажиров, протаранил большегруз с продуктами питания в воздушной гавани Манчестера. Об этом пишет Manchester Evening News.

По данным газеты, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что инцидент с самолетом случился сегодня утром, 17 сентября. Согласно информации издания, пассажирский самолет врезался в фуру для обслуживания бортовой кухни.

Plane crashes into catering truck at Manchester Airport leaving wing 'embedded' in vehicle https://t.co/6DXARNfW9p — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) September 17, 2017

По словам представителя манчестерского аэропорта, лайнер действительно соприкоснулся с грузовиком, но никто не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.