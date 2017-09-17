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Пассажирский самолет протаранил фуру в аэропорту Манчестера
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    Пассажирский самолет протаранил фуру в аэропорту Манчестера

    16:01  17 Сентября 2017
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    Пассажирский самолет протаранил фуру в аэропорту Манчестера

    Манчестер, 17 сентября. Пассажирский лайнер перевозчика Aurigny Air Services, на борту которого находились 60 пассажиров, протаранил большегруз с продуктами питания в воздушной гавани Манчестера. Об этом пишет Manchester Evening News. 

    По данным газеты, в результате инцидента никто не пострадал.

    Сообщается, что инцидент с самолетом случился сегодня утром, 17 сентября. Согласно информации издания, пассажирский самолет врезался в фуру для обслуживания бортовой кухни.

    По словам представителя манчестерского аэропорта, лайнер действительно соприкоснулся с грузовиком, но никто не пострадал. 

    В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.  

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    Автор: Дана Балан
    #самолет #манчестер
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