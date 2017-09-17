В Избранное

Москва, 17 сентября. Президент России Владимир Путин дал большое интервью киргизскому телеканалу Ala-Too 24, в котором рассказал об отношениях между Москвой и Бишкеком и перспективах сотрудничества.

По словам российского лидера, Россию и Казахстан объединяют проверенные временем дружеские связи, и укрепление сотрудничества между ними проходит по всем направлениям. Также президент заявил о взаимном доверии с казахстанским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

Путин отметил, что укрепление экономического сотрудничества между двумя странами ускорилось после того, как Киргизия присоединилась к ЕврАзЭС. На адаптацию экономики Киргизии к Евразийскому экономическому союзу Россия выделила 200 млн долларов.