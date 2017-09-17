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Полиция безопасности Латвии опубликовала инструкцию по выявлению шпионов
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    Полиция безопасности Латвии опубликовала инструкцию по выявлению шпионов

    15:54  17 Сентября 2017
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    Полиция безопасности Латвии опубликовала инструкцию по выявлению шпионов

    Рига, 17 сентября. Полиция безопасности Латвии опубликовала рекомендации для чиновников, посвященные распознаванию шпионов.

    Как указано в заявлении, государственные и муниципальные служащие должны обращать особое внимание на туристов, которые ведут себя фамильярно, а также пытаются перейти на неформальный стиль общения и налаживать контакты через соцсети. Кроме того, правоохранительные органы просят чиновников подозрительно относиться к иностранцам, которые задают вопросы о ситуации в стране и финансовом положении.

    Напомним, ранее стало известно о том, что посольство Латвии в Москве отказалось от аккредитации российских туристических операторов.

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    Автор: Алексей Громов
    #латвия #шпионы
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