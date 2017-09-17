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Корветы Балтфлота уничтожили подлодку условного противника на учениях «Запад-2017»
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    Корветы Балтфлота уничтожили подлодку условного противника на учениях «Запад-2017»

    15:33  17 Сентября 2017
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    Корветы Балтфлота уничтожили подлодку условного противника на учениях «Запад-2017»

    Калининград, 17 сентября. Корветы «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий» и «Стерегущий» при поддержке морской авиации Балтийского флота нашли и ликвидировали подводную лодку условного противника в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017». Об этом сегодня сообщил официальный представитель флота Роман Мартов. 

    По его словам, разведка обнаружила условного противника, после чего на место были направлены военные корабли.

    «Вертолеты, выполнив элементы зависания над водой и применив гидроакустические средства противолодочного обнаружения, нашли цель и передали координаты подводной лодки экипажам корветов», — сообщил Мартов.

    Корветы Балтфлота уничтожили подлодку условного противника на учениях «Запад-2017»

    Затем военные выследили подводную лодку и ликвидировали ее при помощи реактивной бомбометной установки РБУ-600.

    Напомним, российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» стартовали 14 сентября. 

    Ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, посетит учения «Запад-2017» в Ленинградской области. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #учения #запад-2017 #корветы
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