На съемочной площадке сериала про серийного убийцу обнаружили мертвеца

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Лондон, 17 сентября. На съемочной площадке британского сериала Rellik о серийном убийце обнаружили труп. Из-за этого производственный процесс был временно приостановлен.

«Команда сериала приехала, чтобы отснять сцену с трупом. А полицейские сказали, что снимать нельзя, потому что нашли настоящий труп. Это было очень жутко», — рассказал актер Патерсон Джозеф.

Тело обнаружили в лондонском парке на востоке города. Из-за работ правоохранителей съемки серии были приостановлены.

Первый эпизод сериала Rellik вышел 11 сентября. История поимки серийного убийцы показана в обратном порядке и начинается с момента задержания подозреваемого. Главные роли исполняют Ричард Дормер, Джоди Бальфур и Рэй Стивенсон.