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Происшествия
Ирак: женщины и дети погибли при взрыве на базе подготовки ополченцев под Мосулом
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    Ирак: женщины и дети погибли при взрыве на базе подготовки ополченцев под Мосулом

    15:39  17 Сентября 2017
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    Ирак: женщины и дети погибли при взрыве на базе подготовки ополченцев под Мосулом

    Багдад, 17 сентября. Мощный взрыв прогремел в заминированной школе в деревне Маджарин к западу от Мосула. Жертвами стали восемь человек, еще 16 получили ранения. 

    Среди погибших есть женщины и дети, а также ополченцы из племенного ополчения, рассказал источник РИА Новости, уточнив, что взрыв произошел на базе подготовки ополченцев. По его данным, большинство из пострадавших также из ополчения.

    При этом иракский телеканал Rudaw сообщает о 15 жертвах взрыва и 23 пострадавших. Отмечается, что часть погибших находилась в домах, расположенных рядом со школой.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #взрыв #мосул #ирак
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