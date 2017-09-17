Порошенко резко увеличил военные расходы Украины

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Киев, 17 сентября. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому вводится в действие решение СНБО об оборонных расходах на 2018 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

Как указано в заявлении, на финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины будет выделено около 165,37 миллиарда гривен (приблизительно на 27 миллиардов гривен больше, чем в 2017 году).

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство финансов Украины планирует привлечь на рынке заимствований около четырех миллиардов долларов.