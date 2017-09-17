Путин посетит учения «Запад-2017» в Ленобласти 18 сентября

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Санкт-Петербург, 17 сентября. Президент России Владимир Путин 18 сентября проинспектирует действия военных РФ и Белоруссии на учениях «Запад-2017» в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По данным пресс-службы Кремля, глава российского государства 18 сентября приедет в Ленинградскую область с целью проинспектировать действия российском армии и военных Белоруссии на основной фазе совместного стратегического учения «Запад-2017».

Отмечается, что мероприятие пройдет на полигоне «Лужский».