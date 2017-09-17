ВКП сирийской оппозиции рассказал о своих планах на Генассамблее ООН в США

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Нью-Йорк, 17 сентября. Делегация Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции отправилась в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН планирует провести встречи с президентами и главами МИД «братских и дружественных государств».

Об этом говорится в заявлении ВКП для прессы. Возглавляет делегацию координатор Рияд Хиджаб.

Кроме того представители комитета отметили, что в рамках встреч в США они намерены передать «требования сирийского народа», а также «пролить свет на страдания сирийцев на одной из ведущих международных платформ», отмечает РИА Новости.