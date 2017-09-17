Четыре человека погибли при взрыве на рынке в Афганистане

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Кабул, 17 сентября. Четыре человека погибли в результате мощного взрыва, прогремевшего сегодня на рынке в городе Хост на востоке Афганистана.

Как сообщил начальник местной полиции, в настоящее время ведется расследование взрыва на рыночной площади в Хосте. По предварительным данным, в результате взрыва погибли четыре человека и были ранены еще 15.

Ранее стало известно, что террорист-смертник подорвал себя около ворот военной базы США в афганском Баграме.