Ученые предупредили о рекордно холодной зиме в Европе

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Москва, 17 сентября. Грядущая зима может стать самой холодной за последние 100 лет, больше всего от изменения температурного фона может пострадать Великобритания. К такому выводу пришли британские климатологи, пишет The Mirror.

По мнению ученых, причиной рекордно низких температур станет действие ледяных арктических масс воздуха и снижение солнечной активности. Причем резкое похолодание жители планеты ощутят уже осенью. Европейские специалисты рекомендуют запасаться теплой одеждой и утеплять дома перед аномально холодной зимой.