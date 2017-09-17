Донбасс сегодня: «клад» в Краматорске, минометы на грядке, ВСУ подорвались на минах «правосеков»

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Донбасс, 17 сентября. Украинский батальон «Донбасс» бьет по мирным гражданам ДНР. ВСУ устанавливают минометы «у бабушки на грядке». Украинские СМИ обнаружили «схрон боевиков». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Донецкое направление

За минувшие сутки киевские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по 12 населенным пунктам ДНР более 120 снарядов и мин различного калибра. Обстрелы велись с применением вооружения БМП и БТР, а также из гранатометов и стрелкового оружия.

Ранения получила мирная жительница поселка Трудовские Петровского района Донецка. По информации оперативного командования ВС ДНР, обстрел велся по приказу командира батальона «Донбасс» Вячеслава Власенко. Вечером 16 сентября ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм по Кировскому району Донецка. Одна из мин попала в многоэтажный дом.

Луганское направление

Более 240 артиллерийских снарядов и мин различного калибра было выпущено с позиций украинских силовиков по семи населенным пунктам ЛНР. Всего ВСУ нарушили режим прекращения огня 14 раз. Огонь по ЛНР велся из артиллерийских установок калибра 122 мм, 120-мм 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Минометы ВСУ во дворах мирных жителей

В оперативном командовании ДНР сообщили разведданные о размещении минометных расчетов в прифронтовой Марьинке в нескольких километрах к западу от Донецка. Военной разведкой ДНР выявлены пять огневых позиций снайперских пар, а также восемь огневых позиций минометных расчетов. Причем последние, по приказу командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Владимира Кокорева, размещены непосредственно во дворах жилых домов частного сектора города.

«Братские» мины для ВСУ

Об очередном случае несогласованности действий боевых подразделений ВСУ сообщил военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин. Группа военнослужащих 28-й омбр ВСУ передвигалась на БМП и попала на минное поле, оборудованное перед позициями подразделений запрещенной в РФ группировки «Правый сектор»*.

В результате подрыва боевой машины двое военнослужащих ВСУ погибли, еще семеро получили ранения. Сразу после инцидента командир бригады полковник Олег Зубовский с целью сокрытия факта гибели бойцов из-за непрофессионализма и несогласованности действий приказал открыть гранатометный и стрелковый огонь по позициям ВС ДНР. Это было сделано для того, чтобы спровоцировать ответный огонь и списать потери на обстрелы.

«Отмечается высокий профессионализм военнослужащих ВС ДНР в данной зоне ответственности, которые своевременно оценили обстановку и не поддались на провокацию», — сообщил в связи с инцидентом полковник Басурин.

Фейковый «схрон боевиков»

«На Донетчине найден схрон боевиков: выложены фото», — пишут украинские СМИ со ссылкой на Краматорское управление МВД Украины. Напомним, «боевиками» и «террористами» украинские СМИ традиционно называют военнослужащих республик Донбасса, а также всех, кто поддерживает Донецкую и Луганскую народные республики.

Далее украинское издание приводит историю простого человека — жителя подконтрольного ВСУ Краматорска, который, купив недостроенный гараж в черте города, во время ремонта обнаружил там «закладку» с целым арсеналом. Недолго думая, мужчина отнес «клад» в полицию. Далее идет описание находки, сколько оружия и боеприпасов в ней было. А где же «боевики», спросит удивленный читатель? И будет прав. В публикации нет ни одной отсылки к тому, что закладку сделали «сепаратисты» или «боевики ДНР». Просто фиксируется факт находки.

Но украинские СМИ уже объявили виновных. И, как это бывает в 99,9% случаев, без доказательств и аргументов. Ведь, к сожалению украинская аудитория в большинстве настолько зомбирована пропагандой, что после прочтения заголовка, зачастую, не читает статью. А те, кто все-таки заглядывает в материал, — уже находятся под действием установки из заголовка и не задают лишних вопросов.

* Организация запрещена на территории РФ.