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Кишинев, 17 сентября. Глава Молдавии Игорь Додон выразил благодарность правительству России за позицию, которую заняла российская сторона после провокационных действий в отношении официальных лиц и дипломатов РФ. Об этом он заявил в воскресенье в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Ашхабаде.

Додон поблагодарил правительство России в лице Матвиенко за то, что, невзирая на провокации со стороны некоторых партий, Российская Федерация методически демонстрирует свою открытость и поддержку молдавского народа.

Ранее Додон потребовал уволить заместителя главы оборонного ведомства из-за отправки военнослужащих на Украину.