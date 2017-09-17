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Политика
Додон поблагодарил Россию за адекватную реакцию на провокации кабмина Молдавии
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    Додон поблагодарил Россию за адекватную реакцию на провокации кабмина Молдавии

    14:56  17 Сентября 2017
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    Додон поблагодарил Россию за адекватную реакцию на провокации кабмина Молдавии

    Кишинев, 17 сентября. Глава Молдавии Игорь Додон выразил благодарность правительству России за позицию, которую заняла российская сторона после провокационных действий в отношении официальных лиц и дипломатов РФ. Об этом он заявил в воскресенье в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Ашхабаде.

    Додон поблагодарил Россию за адекватную реакцию на провокации кабмина Молдавии

    Додон поблагодарил правительство России в лице Матвиенко за то, что, невзирая на провокации со стороны некоторых партий, Российская Федерация методически демонстрирует свою открытость и поддержку молдавского народа. 

    Ранее Додон потребовал уволить заместителя главы оборонного ведомства из-за отправки военнослужащих на Украину.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #додон #молдавия
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