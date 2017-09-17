Сирия и новые провокации США: почему коалиция обвиняет ВКС РФ в авиаударах по позициям SDF в Дейр эз-Зоре

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Международная коалиция обвинила российскую сторону в авиаударе по отрядам проамериканского курдского формирования «Демократические силы Сирии» (SDF).

В официальном заявлении коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, говорится, что якобы в результате действий ВКС РФ восточнее реки Евфрат вблизи Дейр эз-Зора днем 16 сентября было ранено несколько бойцов «Демократических сил Сирии». В заявлении также говорится, что российская сторона знала о расположении SDF и консультантов коалиции в этом районе.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уже опроверг эти заявления, назвав их неправдой:

«Это невозможно. Зачем нам их бомбить?».

Прокомментировал необоснованные обвинения коалиции, возглавляемой США, и глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Прежде, чем обвинять Россию, в Пентагоне пусть вспомнят, как бомбили позиции армии Сирии, и как вооружили джихадистов на 2,5 млрд. долларов», — написал Пушков в своем Twitter.

Прежде, чем обвинять Россию, в Пентагоне пусть вспомнят, как бомбили позиции армии Сирии и как вооружили джихадистов на 2,5 млрд. долларов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 16, 2017

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) в первую очередь отметил, что Соединенные Штаты на территории Сирии находятся незаконно:

«Дамаск уже говорил о том, что если военнослужащие Соединенных Штатов продолжат оставаться на территории Сирии, то дальше сирийское руководство будет рассматривать это как недружественные действия и внешнюю агрессию. Курдские вооруженные формирования, которые не находятся в контакте с официальными властями страны и которые поддерживаются зарубежными силами, также не координирующими свои действия с официальной властью, для Дамаска — те же самые незаконные вооруженные формирования».

По мнению эксперта, сейчас в этом отношении основная проблема — это диалог между курдскими формированиями и Башаром Асадом для выработки какой-то формулы дальнейшего взаимного сосуществования на сирийской территории в рамках единого сирийского государства:

«Соединенные Штаты в этой ситуации будут этому процессу мешать всеми средствами. Вашингтон не заинтересован в том, чтобы в Сирии устанавливался мир на условиях Башара Асада при его лидерстве в стране. Поэтому они сейчас будут пытаться сеять раздор между любыми силами, до которых они могут дотянуться, и официальным Дамаском».

Как считает наш собеседник, курды в этом отношении — одна из наиболее зависимых от Соединенных Штатов структур и поэтому будут использоваться весьма активно:

«С другой стороны, активность в поддержке курдов уже выходит боком всему международному сообществу и Соединенным Штатам Америки в том числе. Несогласованное ни с кем, включая и Вашингтоном, объявление о проведении референдума о независимости Иракского Курдистана — это первый шаг к той ситуации, которая будет сейчас реализовываться на Ближнем Востоке. Вроде как, курды должны слушаться США, они от них зависят. Курды с их помощью получили максимально возможную автономию в Ираке, но нет, дальше процесс уже идет самостоятельно, и говорить, что США и дальше будут контролировать курдское движение, видимо, уже не приходится».

Эксперт сравнил ситуации с курдами в Ираке и в Сирии:

«В Ираке правительство поставлено Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты заинтересованы в его поддержке, заинтересованы в демонстрации того, что они управляют ситуацией, являясь гарантом нынешнего режима в Ираке. Обещания перед ним они готовы выполнять, проявление силы в данной ситуации — это поддержка центрального правительства в Багдаде и, соответственно, недопущение сепаратистских движений против него».

В Сирии же все наоборот.

«В Сирии центральный режим — это недружественный режим, и здесь у США руки полностью развязаны. Здесь они будут поддерживать любые провокационные действия и, возможно, проведение каких-то референдумов и провокаций на территории соприкосновения различных боевых группировок, пусть и воюющих против общего врага. Это все будет направлено на то, чтобы Дамаск не смог установить полноценный мир на территории своей страны».

По мнению нашего собеседника, если Соединенные Штаты пойдут в атаку на территорию, которую пытается освободить армия Сирии при поддержке ВКС РФ, то могут начаться и прямые столкновения: