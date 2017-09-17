Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение спустя 13 лет

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Москва, 17 сентября. Между Россией и Ираком возобновилось авиасообщение. Сегодня самолет авиакомпании Iraqi Airways совершил первый рейс в Москву за 13 лет.

Лайнер с иракской делегацией на борту приземлился в московском аэропорту «Внуково». Возглавляет делегацию министр транспорта Ирака Казем Хамами.

Напомним, авиасообщение между двумя странами прервалось в 2004 году после запрета со стороны российской стороны из-за ухудшения обстановки в Ираке. Российские власти посчитали, что Багдад не может обеспечить надлежащий уровень безопасности полетов. О возобновлении рейсов РФ и Ирак договорились еще в 2015 году.