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Общество
Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение спустя 13 лет
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    Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение спустя 13 лет

    14:50  17 Сентября 2017
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    Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение спустя 13 лет

    Москва, 17 сентября. Между Россией и Ираком возобновилось авиасообщение. Сегодня самолет авиакомпании Iraqi Airways совершил первый рейс в Москву за 13 лет. 

    Лайнер с иракской делегацией на борту приземлился в московском аэропорту «Внуково». Возглавляет делегацию министр транспорта Ирака Казем Хамами.

    Напомним, авиасообщение между двумя странами прервалось в 2004 году после запрета со стороны российской стороны из-за ухудшения обстановки в Ираке. Российские власти посчитали, что Багдад не может обеспечить надлежащий уровень безопасности полетов. О возобновлении рейсов РФ и Ирак договорились еще в 2015 году.

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    Автор: Борис Любимов
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