Жители Омска вышли на молитвенное стояние против «Матильды» и блуда

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Омск, 17 сентября. Группа неравнодушных жителей Омска собралась на молитвенное стояние против фильма Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается скандальная история взаимоотношений между последним российским императором и балериной Матильдой Кшесинской.

О акции жителей Омска сообщил иерей Александр Лемешко. Выступающие против фильма «Матильда» верующие собрались перед Успенским кафедральным собором в Омске и развернули транспаранты за «стратегию национальной безопасности 68» и против таких явлений, как «блуд», «алкоголь», «ювенальная юстиция», «наркомания», «Матильда» и даже «храмофобия».

Напомним, еще до выхода на экраны «Матильда» прославилась скандалами и возникновением общественного движения за запрет фильма, который, по мнению его противников, оскорбляет память царя Николая II, канонизированного Русской православной церковью в ранг святого.