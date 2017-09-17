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Крупнейшая в мире солнечная электростанция заработает в Дубае
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    Крупнейшая в мире солнечная электростанция заработает в Дубае

    14:32  17 Сентября 2017
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    Крупнейшая в мире солнечная электростанция заработает в Дубае

    Дубай, 17 сентября. В Дубае запустили проект крупнейшей в мире солнечной электростанции мощностью 700 мегаватт. Об этом сообщает издание The National.

    Электростанцию  с солнечным коллектором высотой 260 метров построит консорциум подрядчиков из Саудовской Аравии и Китая. Стоимость проекта составляет 3,9 млрд долларов. Ожидается, что электростанция станет самой высокой из существующих.

    Электростанция использует солнечный коллектор, концентрирующий лучистую энергию Солнца. Подобные устройства очень популярны на Ближнем Востоке среди альтернативных источников энергии, передает Газета.Ру.

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    Автор: Борис Любимов
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