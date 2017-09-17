Сирия новости 17 сентября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», «Тахрир аш-Шам» противостоит «Файлак ар-Рахман» в Дамаске

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Сирия, 17 сентября. ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение САА в районе Акербата, в Дамаске зафиксированы бои между «Тахрир аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман», новые турецкие войска вошли в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ* в Хаме и Хомсе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Восточной Гуте, при поддержке ВКС РФ продвигаются в районе Акербата.

«Исламское государство»: теряет позиции на востоке Хамы.

«Файлак ар-Рахман»: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Восточной Гуте.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит «Файлак ар-Рахман» в Дамаске.

Провинция Дамаск

В районе Джобар Восточной Гуты Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел позиций боевиков, сообщает военный источник в Twitter (@houssam45579755). Ранее сообщалось о боестолкновениях между армией САР и антиправительственными формированиями в районе населенных пунктов Дума и Замалка.

В районе поселения Кафр Батна зафиксированы боестолкновения между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман». Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что взаимные перестрелки сторонников «Ан-Нусры» и боевиков радикальной оппозиции привели к гибели нескольких мирных жителей поселения.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести обстрел зон дислокации боевиков. Военный источник в Twitter (@ZezeAloshe) сообщает, что правительственные войска наносят удары по позициям радикальных группировок в районах Тер Маала и Дейр Фуль.

В восточной части региона сирийская армия совместно с ВКС РФ пытается стянуть кольцо окружения террористов ИГ в районе Акербата. Ранее сообщалось, что в результате серии боевых вылетов российской авиации был нанесен значительный урон фортификационным сооружениям «Исламского государства»*, расположенным в районе холма Аль-Хамсин и окрестностях поселений Абу Крес и Мзен Аль-Бакар.

Провинция Идлиб

Командир протурецкой группировки «Лива аль-Мутасим» заявил, что в районы Баб Аль-Хава и Атама вошли новые турецкие войска. Сообщение опубликовал один из военных источников в социальной сети Twitter (@veporsiempr). Ранее сообщалось о прибытии в турецкий населенный пункт Рейханли, расположенный недалеко от границы с Сирией, большого количества военной техники.

Напомним, два дня назад Иран, Россия и Турция достигли соглашения о создании зоны деэскалации в провинции Идлиб. Режим прекращения огня между боевиками «умеренной оппозиции» и войсками САР будет действовать как минимум в течение шести месяцев. Стороны договорились также о создании совместного российско-иранско-турецкого координационного центра.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама ВКС РФ продолжают наносить удары по позициям террористов «Исламского государства» внутри «Акербатского котла». О новом боевом вылете российской авиации пишет местный источник в Telegram (@NRVR11). Эффективная работа ВКС РФ позволяет Сирийской арабской армии (САА) продвигаться в районе. Ранее сообщалось, что под контроль армии Башара Асада перешли населенные пункты Кулейб Ас-Сувар и Аль-Мушерифа. Также столкновения между правительственными войсками и террористами ИГ отмечались в окрестностях поселений Аль-Ханутия и Абу Ханая. В районе Злин бойцы Национальных сил обороны (NDF) сбили дрон боевиков, передает военный источник в социальной сети Twitter (@mortada197616).

Ирак

Террористы «Исламского государства» попытались напасть на штаб иракской армии, расположенный юго-восточнее поселения Аль-Ратба. Информационное агентство Alsumaria News сообщает, что атака боевиков «Исламского государства» была успешно отбита иракскими солдатами.

В районе Аль-Микдадия провинции Дияла террорист-смертник взорвал себя, когда его окружили иракские войска. По информации Alsumaria News военнослужащие армии Ирака не пострадали.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)