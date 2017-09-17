Украина планирует взять в долг 4 млрд долларов за два года
В Избранное
Киев, 17 сентября. Украинская сторона рассчитывает привлечь в 2018–2019 годах около четырех миллиардов долларов на внешних рынках заимствований. Об этом в воскресенье заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.
«Мы планируем, и это есть в программе МВФ, привлечь два миллиарда долларов в 2018 году и в 2019 — еще два миллиарда долларов. Это наш ориентир», — подчеркнул политик.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко встретился с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном.