Матвиенко не нашла логики в идее США о миротворцах на границе РФ и Украины

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Ашхабад, 17 сентября. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает нелогичной инициативу США разместить миротворческий контингент ООН на российско-украинской границе.

«Никакой логики в этом предложении я не вижу», — заявила она журналистам в ходе визита в Туркмению.

Кроме того, политик пояснила, что смысл идеи размещения «голубых касок» ООН на юго-востоке Украины состоит в том, чтобы обеспечить безопасность наблюдателей миссии ОБСЕ. При этом она допустила, что при передвижении наблюдателей по всей территории конфликта, их будут сопровождать миротворцы.

«А если кто-то начинает диктовать какие-то иные условия, то они не понимают того, что происходит в зоне конфликта», — подчеркнула Матвиенко.

