Смертники ИГ атаковали военную базу США в Ираке

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Багдад, 17 сентября. Несколько террористов-смертников «Исламского государства»* (международная террористическая группировка запрещена в России) атаковали военную базу США, расположенную в провинции Найнава на севере Ирака. По предварительным данным, американские военнослужащие не пострадали в результате нападения.

Как сообщает иракское новостное агентство Shafak News, один из террористов-смертников был уничтожен американскими солдатами на подходе к базе огневой поддержки близ населенного пункта Эль-Карадж, а еще двое сумели прорваться внутрь. Они взорвали себя на территории американской базы, однако не смогли причинить серьезного ущерба.

Американских военнослужащих перебросили на базу огневой поддержки близ Эль-Караджа в ходе подготовки к наступлению на последний оплот террористов ИГ* в Эль-Хувейдже, где остаются около тысячи боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.