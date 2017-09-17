Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
В Новосибирске нашли 12-летнего ребенка, пропавшего в «Сосновом бору»
Украина
Киевские силовики опубликовали фото беспилотника, который «не успели сбить» в Донбассе ​​​​​​​
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киевские силовики опубликовали фото беспилотника, который «не успели сбить» в Донбассе ​​​​​​​

    13:52  17 Сентября 2017
    427

    Киевские силовики опубликовали фото беспилотника, который «не успели сбить» в Донбассе ​​​​​​​

    Киев, 17 сентября. Киевские силовики опубликовали фото рухнувшего в Донбассе беспилотника. В пресс-центре штаба так называемой АТО подчеркнули, что средства украинской ПВО не успели сбить летательный аппарат, он рухнул сам «из-за технического сбоя системы».

    Сообщение об этом и снимок беспилотника появились сегодня на официальной странице штаба украинской спецоперации в Facebook. Представители ВСУ утверждают, что инцидент произошел неподалеку от города Новогродовка.

    Киевские силовики опубликовали фото беспилотника, который «не успели сбить» в Донбассе ​​​​​​​

    В комментариях пользователи посоветовали украинским военным «придумать что-нибудь посмешнее», заметив также, что «таких БПЛА валом на мусорках валяется почти новых». «Кусок автобуса смотрелся и то солиднее)))», — заметил Алексей Геннадьевич.

    Отметим, что военные ДНР и ЛНР ранее неоднократно заявляли об использовании украинскими военными беспилотников. В частности, в конце июля  заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщал, что ВСУ за копейки пытаются продавать дорогостоящие беспилотники американского производства.


     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ярослава Замысловатова
    #ато #киев #донбасс #беспилотник #крушение #фото
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 17900

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7737

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6205

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9473

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        36701
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

        Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

        13:12   17 Сентября 2017
        423
        Матвиенко отреагировала на предложение Госдепа разместить миротворцев на границе РФ

        Матвиенко отреагировала на предложение Госдепа разместить миротворцев на границе РФ

        12:46   17 Сентября 2017
        900
        Экс-биатлонистки Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в серьезное ДТП под Красноярском

        Экс-биатлонистки Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в серьезное ДТП под Красноярском

        12:25   17 Сентября 2017
        354
        Саакашвили планирует выступить в Киеве с тремя требованиями

        Саакашвили планирует выступить в Киеве с тремя требованиями

        10:20   17 Сентября 2017
        4782