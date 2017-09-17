Киевские силовики опубликовали фото беспилотника, который «не успели сбить» в Донбассе ​​​​​​​

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Киев, 17 сентября. Киевские силовики опубликовали фото рухнувшего в Донбассе беспилотника. В пресс-центре штаба так называемой АТО подчеркнули, что средства украинской ПВО не успели сбить летательный аппарат, он рухнул сам «из-за технического сбоя системы».

Сообщение об этом и снимок беспилотника появились сегодня на официальной странице штаба украинской спецоперации в Facebook. Представители ВСУ утверждают, что инцидент произошел неподалеку от города Новогродовка.

В комментариях пользователи посоветовали украинским военным «придумать что-нибудь посмешнее», заметив также, что «таких БПЛА валом на мусорках валяется почти новых». «Кусок автобуса смотрелся и то солиднее)))», — заметил Алексей Геннадьевич.

Отметим, что военные ДНР и ЛНР ранее неоднократно заявляли об использовании украинскими военными беспилотников. В частности, в конце июля заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщал, что ВСУ за копейки пытаются продавать дорогостоящие беспилотники американского производства.



