Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасного вируса в Саудовской Аравии

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Москва, 17 сентября. Роспотребнадзор сообщил о вспышке ближневосточного респираторного синдрома (коронавируса) в Саудовской Аравии. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Отмечается, что, по официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период с 13 по 30 августа в Саудовской Аравии зафиксировано 12 новых случаев коронавируса. Два из них закончились трагически — летальным исходом, уточняет пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре посоветовали учитывать эти данные при планировании поездок в эту страну.

Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор предупредил российских путешественников о вспышке сибирской язвы в Италии.