Донбасс: ВСУ выпустили почти 100 снарядов и мин по территории ДНР

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Донецк, 17 сентября. Киевские военные выпустили по территории Донецкой народной республики примерно 100 мин и снарядов за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, на Донецком направлении украинские солдаты применили артиллерию, танки, минометы и стрелковое оружие. По прилегающим районам 12 населенных пунктов республики Вооруженные силы Украины выпустили три артиллерийских снаряда, а также 89 мин.

Басурин отметил, что на Мариупольском направлении киевские силовики выпустили семь мин.

Ранее сообщалось, что ВСУ 50 раз нарушили режим перемирия, обстреляв территорию ДНР.