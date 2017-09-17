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Донбасс: ВСУ выпустили почти 100 снарядов и мин по территории ДНР
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    Донбасс: ВСУ выпустили почти 100 снарядов и мин по территории ДНР

    13:57  17 Сентября 2017
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    Донбасс: ВСУ выпустили почти 100 снарядов и мин по территории ДНР

    Донецк, 17 сентября. Киевские военные выпустили по территории Донецкой народной республики примерно 100 мин и снарядов за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. 

    По его словам, на Донецком направлении украинские солдаты применили артиллерию, танки, минометы и стрелковое оружие. По прилегающим районам 12 населенных пунктов республики Вооруженные силы Украины выпустили три артиллерийских снаряда, а также 89 мин.

    Донбасс: ВСУ выпустили почти 100 снарядов и мин по территории ДНР

    Басурин отметил, что на Мариупольском направлении киевские силовики выпустили семь мин.  

    Ранее сообщалось, что ВСУ 50 раз нарушили режим перемирия, обстреляв территорию ДНР.

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    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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