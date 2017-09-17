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Олейник о планах Саакашвили «штурмовать» Киев: Осень на Украине будет жаркой
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    Олейник о планах Саакашвили «штурмовать» Киев: Осень на Украине будет жаркой

    14:44  17 Сентября 2017
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    Олейник об отношении украинцев к Саакашвили: Ширится движение «Сожрите друг друга»

    Прорвавшийся с боем на территорию Украины экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен «штурмовать» Киев. Однако по ходу дела планы Саакашвили немного изменились: он намерен прибыть в Киев не 19 сентября, как сообщалось первоначально, а через месяц — 17 октября. На митинге, который намерен провести Саакашвили в Киеве, он планирует озвучить три основных требования к украинским властям. Как пишет Саакашвили на своей странице в Facebook, иллюстрируя публикацию фотографией себя в вышиванке на фоне толпы, он намерен потребовать от украинских властей создания антикоррупционных судов, отмены депутатской неприкосновенности и принятия нового избирательного закона. Новую линию поведения Михаилу Саакашвили «нашептали на ушко» его американские кураторы, считает экс-депутат Верховной рады Украины от Партии регионов Владимир Олейник.

    «Я был удивлен этим заявлением Саакашвили, — отметил Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Вероятно, это американцы нашептали ему на ушко. Заметьте, на границе Саакашвили говорил, что надо убрать нынешнюю украинскую власть. Он говорил о досрочных выборах парламента и президента, обещал пограничникам, что заберет у их генералов все «нажитое непосильным трудом» и отдаст людям, и т.д. И вдруг я услышал, что он уже не 19 сентября собирается в Киев, а 17 октября, и что он поставит на митинге три вопроса. Первый вопрос — создание антикоррупционного суда. Ну, в этом, конечно, есть очень большая необходимость для Украины, но этот вопрос явно ставят американцы. Второй вопрос — о снятии неприкосновенности с депутатов. И этот вопрос тоже американцы ставят. И третий вопрос — изменение избирательного законодательства. Но этот вопрос тоже ставят американцы».

    По словам Олейника, новые требования Саакашвили решительно отличаются от его первоначальных заявлений о «свержении» Порошенко и роспуске Верховной рады.

    По словам Олейника, новые требования Саакашвили решительно отличаются от его первоначальных заявлений

    «А где Петя (вопрос отстранения от власти президента Петра Порошенко — прим. ФАН)? Где досрочные выборы в парламент? — отметил Олейник. — Американцы пошептали Саакашвили: веди себя прилично».

    Именно в связи с договоренностями с американцами генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и сделал заявление, что Саакашвили не будут арестовывать и экстрадировать, считает экс-депутат Рады.

    «Это сделка. Саакашвили создает видимость, что он борется с этим режимом, а режим создает видимость, что он преследует Саакашвили», — отметил Владимир Олейник.

    Вот только украинский народ эта ситуация совершенно не устраивает, считает политик.

    «Дело в том, что относительно Украины сейчас есть две точки зрения, — отметил Олейник. — Это как в известном анекдоте: если американцы и европейцы считают, что нынешнюю украинскую власть еще надо в реанимацию и как-то оживить, то украинский народ считает, что ее надо в морг, поскольку оживлять ее бесполезно. Вот американцы сейчас и не знают, что делать, и поэтому берут паузу. Они говорят Саакашвили — ты там побузотерь, но без штурма Верховной рады. А ведь сначала Саакашвили говорил, что необходимо прорываться в парламент, что нужно блокировать работу Рады и ставить вопрос о досрочных выборах. Забудь эти темы, говорят ему американцы — давай больше пара в свисток, а не в колеса. Давай, пообсуждай с народом борьбу с коррупцией, создание антикоррупционного суда, отмену депутатской неприкосновенности — то есть темы на Украине вечные, но невозможные для реализации».

    Михаил Саакашвили чуть ли не с боем прорвался на территорию Украины 10 сентября

    Однако, по словам Владимира Олейника, весь этот пар, уходящий в свисток, украинский народ уже не интересует, как не интересуют его ни Порошенко, ни Саакашвили. Отношению народа к происходящему экс-депутат Рады даже придумал название — «движение СДД», что расшифровывается так: «Сожрите друг друга!»

    «Народ смотрит на это все и уже, в принципе, вступил в такое массовое народное движение — СДД — «сожрите друг друга». Вы же видите, тысячи людей ни в поддержку Саакашвили, ни в поддержку Порошенко на улицы не выходят. Людей выходит мало. Менять шило на мыло? Порошенко на Саакашвили? Сожрите друг друга, — говорят люди, наблюдая за этим спектаклем. Но то, что осень на Украине будет очень жаркой, — это сто процентов», — предупредил Владимир Олейник.

    Напомним, лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили чуть ли не с боем прорвался на территорию Украины 10 сентября. Всемерную поддержку Саакашвили оказала экс-глава украинского правительства Юлия Тимошенко, не скрывающая своих президентских амбиций. В связи с прорывом Саакашвили со сторонниками через границу было возбуждено уголовное дело, однако сам экс-губернатор Одесской области остается на свободе.

    После прорыва границы Саакашвили отправился во Львов, где провел встречу со своими сторонниками. Из Львова скандальный политик отправился в турне по всей территории Украины.

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    Автор: Ирина Петровская
    #украина #коррупция #саакашвили #олейник
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