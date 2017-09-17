Opel открыла предзаказ на «внедорожный универсал» Insignia Country Tourer‍

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Берлин, 17 сентября. Немецкая компания Opel начала предварительные продажи универсалов Insignia Country Tourer. В открытой продаже у немецких дилеров новая модель появится уже в октябре.

Новую модель Opel Insignia создали на базе современной модульной платформы, которая позволила сократить вес модели, при этом существенно увеличив пространство в салоне — колесная база автомобиля оказалась на 92 мм шире, чем у предыдущих выпусков.

@Opel Insignia Country Tourer. Like the new gen. of the new ver. is available in a sterile version. It costs a lot, but a lot of offers. pic.twitter.com/s7ZSEXufV1 — Piotr Celiński (@piotr_celinski) August 5, 2017

Insignia Country Tourer получит впечатляющей мощности турбированный двигатель объемом 2,0 литра, который выдает 260 лошадиных сил. Мощность его дизельного аналога поменьше — 170 л.с. На обновленную модель «внедорожного универсала» устанавливается шестиступенчатая механическая трансмиссия или инновационный восьмиступенчатый автомат.

Стоимость начальной комплектации в предзаказе составляет почти 35 тысяч евро (2,4 млн рублей). Даже в базовой комплектации новая модель от Opel снабжена системой Torque Vectoring AWD, которая автоматически распределяет крутящий момент между колесами.