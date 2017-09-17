Видео с безрамочным флагманом Samsung Galaxy S9 появилось в Сети
Сеул, 17 сентября. Корпорация Samsung показала очередную флагманскую новинку Galaxy S9, презентация которой запланирована на начало 2018 года.
Месяц назад Samsung презентовала Galaxy Note 8, а на днях в Сети появилась информация об очередном гаджете — смартфоне Galaxy S9, который, по предварительным данным, будет обладать лучшими параметрами, чем предшественник.
В Сети появился концепт новейшего смартфона, который порадует будущих владельцев абсолютно безрамочным дисплеем и двумя двойными камерами — на 18 и 13 мегапикселей.
Кроме того, смартфон оснащен оперативной памятью на шесть гигабайт и стеклянным корпусом, пишет «Ньюинформ».
По неподтвержденным данным, стоимость новинки составит примерно тысячу долларов.
Yeni ortaya çıkan bir patent, Galaxy S9'un ekranının tam anlamıyla çerçevesiz olabileceğini, Infinity… https://t.co/OSIC0dfKr5 pic.twitter.com/MLD9dqMEU6— CHIP Online (@chiponline) September 7, 2017