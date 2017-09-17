Видео с безрамочным флагманом Samsung Galaxy S9 появилось в Сети

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Сеул, 17 сентября. Корпорация Samsung показала очередную флагманскую новинку Galaxy S9, презентация которой запланирована на начало 2018 года.

Месяц назад Samsung презентовала Galaxy Note 8, а на днях в Сети появилась информация об очередном гаджете — смартфоне Galaxy S9, который, по предварительным данным, будет обладать лучшими параметрами, чем предшественник.

В Сети появился концепт новейшего смартфона, который порадует будущих владельцев абсолютно безрамочным дисплеем и двумя двойными камерами — на 18 и 13 мегапикселей.

Кроме того, смартфон оснащен оперативной памятью на шесть гигабайт и стеклянным корпусом, пишет «Ньюинформ».

По неподтвержденным данным, стоимость новинки составит примерно тысячу долларов.