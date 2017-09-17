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Видео с безрамочным флагманом Samsung Galaxy S9 появилось в Сети
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    Видео с безрамочным флагманом Samsung Galaxy S9 появилось в Сети

    13:37  17 Сентября 2017
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    Видео с безрамочным флагманом Samsung Galaxy S9 появилось в Сети

    Сеул, 17 сентября. Корпорация Samsung показала очередную флагманскую новинку Galaxy S9, презентация которой запланирована на начало 2018 года.

    Месяц назад Samsung презентовала Galaxy Note 8, а на днях в Сети появилась информация об очередном гаджете — смартфоне Galaxy S9, который, по предварительным данным, будет обладать лучшими параметрами, чем предшественник.

    В Сети появился концепт новейшего смартфона, который порадует будущих владельцев абсолютно безрамочным дисплеем и двумя двойными камерами — на 18 и 13 мегапикселей.

    Кроме того, смартфон оснащен оперативной памятью на шесть гигабайт и стеклянным корпусом, пишет «Ньюинформ»

    По неподтвержденным данным, стоимость новинки составит примерно тысячу долларов. 

     

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    Автор: Дана Балан
    #samsung #смартфон #galaxy s9
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