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Происшествия
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Общество
Яхтсмены впервые прошли под железнодорожной аркой Крымского моста
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    Яхтсмены впервые прошли под железнодорожной аркой Крымского моста

    13:21  17 Сентября 2017
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    Яхтсмены впервые прошли под железнодорожной аркой Крымского моста

    Симферополь, 17 сентября. Парусная регата впервые прошла под аркой моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Яхтсмены двигались из Черного моря в сторону Азовского.

    В фестивале водных видов спорта «Крымский мост» посвященном строительству переправы через Керченский пролив, приняли участие спортсмены из 20 регионов России. В этом году он собрал рекордное количество участников — более 200 яхтсменов, кайт- и виндсерфингистов.

    Яхтсмены впервые прошли под железнодорожной аркой Крымского моста

    «В Керченском проливе участники прошли на своих судах парадом под железнодорожной аркой Крымского моста, установленной в конце августа. Они приветствовали строителей, которые ведут подготовку к монтажу второй арки – автодорожной», — отметили в инфоцентре.

    Напомним, в начале сентября большой десантный корабль Черноморского флота «Азов» впервые прошел под железнодорожной аркой моста через Керченский пролив.

    Длина моста, который соединит Крым и Краснодарский край, составит 19 км. Ожидается, что движение транспорта по переправе пустят в декабре 2018 года.

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    Автор: Борис Любимов
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