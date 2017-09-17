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Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

    13:12  17 Сентября 2017  /обновлено: 13:26  17 Сентября 2017
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    Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

    Хмеймим, 17 сентября. Командование ВКС РФ в Сирии заранее сообщило американской стороне границы, в рамках которых будет проводиться военная операция по деблокированию города Дейр эз-Зор, находившегося в блокаде террористов «Исламского государства»* (международная террористическая группировка запрещена в РФ). Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Во избежание ненужной эскалации, командование российской группировки войск в Сирии по существующему каналу связи заблаговременно довело американским партнерам границы проведения военной операции в Дейр-эз-Зоре», — объявил Конашенков.

    Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

    Представитель Минобороны отметил, что силы «умеренной оппозиции» или «военные советники стран международной коалиции», в ударе по которым обвиняют ВКС РФ, находились среди боевиков ИГ* — а вот каким образом они могли туда проникнуть, знают только сами представители коалиции во главе с США.

    Напомним, на днях силам Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ удалось впервые за три года разорвать кольцо блокады ИГ вокруг города Дейр эз-Зор.

    Сирия: ВКС РФ заранее сообщили Пентагону границы военной операции в Дейр эз-Зоре

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
    #конашенков
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