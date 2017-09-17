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ВКС РФ наносят точечные удары только по разведанным целям ИГ в Сирии — Минобороны 
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    ВКС РФ наносят точечные удары только по разведанным целям ИГ в Сирии — Минобороны 

    13:09  17 Сентября 2017  /обновлено: 13:28  17 Сентября 2017
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    ВКС РФ наносят точечные удары только по разведанным целям ИГ в Сирии — Минобороны 

    Москва, 17 сентября. ВКС РФ наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в районах, находящихся по контролем боевиков «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    По словам представителя ведомства, ВС РФ в Сирии «наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам» в подконтрольных ИГ* районах. В первую очередь ликвидируются огневые точки боевиков, из которых ведется массированный огонь по военнослужащим САР.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Борис Любимов
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