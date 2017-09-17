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Москва, 17 сентября. ВКС РФ наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в районах, находящихся по контролем боевиков «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя ведомства, ВС РФ в Сирии «наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам» в подконтрольных ИГ* районах. В первую очередь ликвидируются огневые точки боевиков, из которых ведется массированный огонь по военнослужащим САР.

* Организация запрещена на территории РФ.