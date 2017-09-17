Путин поздравил жительницу Липецка со 105-летием

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Липецк, 17 сентября. Президент России Владимир Путин направил поздравление жительнице Липецка Надежде Бубновой со 105-летием. Кроме того, долгожительницу навестили замглавы администрации Липецкой области Людмила Летникова и вице-мэр города Евгений Павлов.

«Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, добро и справедливость», — говорится в поздравлении президента.

Российский лидер пожелал долгожительнице здоровья, благополучия и самого наилучшего.