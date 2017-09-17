Мужчина ворвался в бар в Баварии и расстрелял посетителей

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Мюнхен, 17 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Баварии задержали в городе Траунройт мужчину, который, по их данным, открыл стрельбу по посетителям кафе в минувшую субботу. Об этом сообщает представитель немецкой полиции.

По имеющимся данным, вооруженный мужчина зашел в заведение примерно в 22.30 по местному времени. В результате стрельбы двое гостей погибли на месте, две женщины пострадали и были экстренно госпитализированы.

Zwei Tote und zwei Schwerverletzte nach Schüssen in Lokal in Oberbayern - Verdächtiger gefasst https://t.co/Tm6mXEbKFu via @welt (him) pic.twitter.com/dun4tPwoEl — dpa (@dpa) September 17, 2017

Подозреваемого стрелка задержали возле ресторана прибывшие на место ЧП стражи порядка.