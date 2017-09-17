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Политика
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Происшествия
Автобус с туристами перевернулся в турецкой Анталье, погибли два человека
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    Автобус с туристами перевернулся в турецкой Анталье, погибли два человека

    13:01  17 Сентября 2017
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    Автобус с туристами перевернулся в турецкой Анталье, погибли два человека

    Анталья, 17 сентября. Туристический автобус с 27 пассажирами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. Как пишут местные СМИ, в результате аварии есть погибшие.

    По данным Habertürk, смертельные травмы получили по меньшей мере два человека, находившиеся в перевернувшемся автобусе. На месте аварии работают полицейские и медики. Гражданство пассажиров автобуса в настоящее время уточняется. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в посольство РФ данных о пострадавших россиянах пока не поступало.

    Добавим, ранее пассажирский автобус врезался в опору моста на трассе Эскишехир-Анкара, в результате чего погибли пять человек.

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    Автор: Борис Любимов
    #турция #дтп
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