Стало известно состояние Медведцевой, Слепцовой и Вилухиной после серьезного ДТП

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Красноярск, 17 сентября. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева была прооперирована после ДТП в Красноярском крае, в которое она попала вместе с экс-биатлонистками Светланой Слепцовой и Ольгой Вилухиной. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в региональном Миздраве.

«Ее состояние удовлетворительное, не вызывает опасений. Была незначительная операция. Предположительно, в начале недели она будет отпущена домой», — сообщила РИА Новости представитель ведомства Зоя Масленникова.

Серьезная авария случилась накануне вечером под Красноярском. По предварительной версии, отлетевший от другой машины болт пробил лобовое стекло Audi Q5 и угодил находившейся за рулем Медведцевой в висок, в результате чего иномарка вылетела в кювет. Водителя доставили в больницу, Слепцова и Вилухина не пострадали. Все обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняются.