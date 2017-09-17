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Политика
Матвиенко отреагировала на предложение Госдепа разместить миротворцев на границе РФ
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    Матвиенко отреагировала на предложение Госдепа разместить миротворцев на границе РФ

    12:46  17 Сентября 2017
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    Матвиенко отреагировала на предложение Госдепа разместить миротворцев на границе РФ

    Ашхабад, 17 сентября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отреагировала на предложение США отправить миротворцев на границу России и Украины. В этой идее нет никакой логики, убеждена она. 

    Кроме того, председатель Совфеда добавила, что замысел окружить жителей народных республик Донбасса колючей проволокой, «просто уничтожить этих людей», ни у кого не пройдет».

    Напомним, о необходимости введения миротворцев на российскую границу ранее заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #донбасс #украина #миротворцы
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