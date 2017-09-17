Матвиенко отреагировала на предложение Госдепа разместить миротворцев на границе РФ

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Ашхабад, 17 сентября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отреагировала на предложение США отправить миротворцев на границу России и Украины. В этой идее нет никакой логики, убеждена она.

Кроме того, председатель Совфеда добавила, что замысел окружить жителей народных республик Донбасса колючей проволокой, «просто уничтожить этих людей», ни у кого не пройдет».

Напомним, о необходимости введения миротворцев на российскую границу ранее заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.