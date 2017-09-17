Эксперт объяснил, как новый вирус способен вызвать «массовую эпидемию» через Bluetooth

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Москва, 17 сентября. Новый вирус BlueBorne, под ударом которого может оказаться любое устройство, снабженное модулем Bluetooth, способен вызвать массовую эпидемию, считают эксперты. В таких условиях любое устройство, владелец которого не отключил модуль беспроводной связи, способно стать источником заражения.

Как отметил IT-эксперт Иван Семенов, компании-гиганты, такие как Apple и Windows, смогут ликвидировать уязвимость производимых ими устройств в краткие сроки, а вот с устройствами на Android дело обстоит гораздо сложнее.

«С Android-устройствами большой вопрос, потому что там очень большая фрагментация устройств. Это не так просто, что Google выпускает обновление и все закрывается. Может быть, они и не закроют вообще никогда», — отметил эксперт.

В настоящее время для того, чтобы защитить свое устройство от BlueBorne, достаточно просто не включать Bluetooth-модуль, отмечает «Подмосковье 360°».