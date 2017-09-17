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Эксперт объяснил, как новый вирус способен вызвать «массовую эпидемию» через Bluetooth
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    Эксперт объяснил, как новый вирус способен вызвать «массовую эпидемию» через Bluetooth

    13:13  17 Сентября 2017
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    Эксперт объяснил, как новый вирус способен вызвать «массовую эпидемию» через Bluetooth

    Москва, 17 сентября. Новый вирус BlueBorne, под ударом которого может оказаться любое устройство, снабженное модулем Bluetooth, способен вызвать массовую эпидемию, считают эксперты. В таких условиях любое устройство, владелец которого не отключил модуль беспроводной связи, способно стать источником заражения.

    Как отметил IT-эксперт Иван Семенов, компании-гиганты, такие как Apple и Windows, смогут ликвидировать уязвимость производимых ими устройств в краткие сроки, а вот с устройствами на Android дело обстоит гораздо сложнее.

    «С Android-устройствами большой вопрос, потому что там очень большая фрагментация устройств. Это не так просто, что Google выпускает обновление и все закрывается. Может быть, они и не закроют вообще никогда», — отметил эксперт.

    Эксперт объяснил, как новый вирус способен вызвать «массовую эпидемию» через Bluetooth

    В настоящее время для того, чтобы защитить свое устройство от BlueBorne, достаточно просто не включать Bluetooth-модуль, отмечает «Подмосковье 360°».

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    Автор: Валентин Меликов
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